Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal Ve Tasarrufu” suçundan tutuklanan O.Z.B dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 7 Eylül 2026 tarihinde saat 15:00’te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Metehan Kara Sınır Kapısında kullanımındaki PTE 723 plakalı salon aracı ile KKTC’ye giriş yapmak isteyen O.Z.B’nun alıkonularak üzerinde ve konu araçta yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 kilogram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir konuma bırakıp, 300 euro alacağını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ayrıca 30 Ağustos 2026 tarihinde Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle Kuzey Kıbrıs’a 2 kilo uyuşturucu ithal edip, Lefkoşa’da bir konuma bıraktığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahıs olduğunu belirtti. Polis, ele geçirilen maddenin de analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini ifade ederek, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.