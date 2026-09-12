Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelenin 2. dakikasında ev sahibi ekip Rajmund Toth ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
İlhan Palut'un öğrencileri bu galibiyetle sezondaki ilk puanlarını aldı. Trabzonspor ise 7 puanda kaldı. Ligde ikinci yenilgisini aldı.
Ligin gelecek haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Konyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Konyaspor ilk puanlarını aldı
Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta puan alamamıştı. Konyaspor; Rizespor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 4-2, Kocaelispor'a 2-1 ve Erzurumspor FK'ye 1-0 mağlup olmuştu.