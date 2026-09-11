Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu, yeni sezon öncesinde kapsamlı bakım ve tadilattan geçirilerek sporcuların kullanımına hazır hale getirildi.

Sporcuların daha modern, temiz ve ferah bir ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında salonun zemini tamamen yenilendi. Salon girişinin yanı sıra duvarlar ve koridorlar boyanarak daha modern bir görünüme kavuşturuldu.

Bakım çalışmaları yalnızca salonun genel görünümüyle sınırlı kalmazken, tuvaletler de yenilendi ve ek bölümler yapılarak kullanım alanları genişletildi. Ayrıca federasyonun salon içerisindeki logoları da yenileriyle değiştirildi.

BEKİROĞLULARI: “SPORCULARIMIZ İÇİN DAHA FERAH BİR ORTAM”

Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları, gerçekleştirilen çalışmalarla sporcuların daha iyi şartlarda masa tenisi yapabilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bekiroğluları, sezon öncesinde salonun bakım ve tadilatını gerçekleştirerek sporculara daha ferah, temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak istediklerini belirtti.

Yeni sezon öncesinde yapılan yenilemelerin federasyon açısından önemli olduğunu kaydeden Bekiroğluları, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlara ve sporculara başarı dileğinde bulundu.