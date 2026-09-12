Stat: Cihangir Stadı

Hakemler:Turgay Misk, Yusuf Bakar, Güneş Demir

Cihangir: Türkkan, Selçuk, Yusuf, Uğur Gök, Fikret (Dk.57 Yasin), Ali, Berhan, Yakup, Laurys N. Meye, Charles E. Bassey, Jonathan Weston

Doğan T. Birliği: D. Cem Ateş, Emre, Sena, Mustafa Vardi(Dk.73 Ufuk), Mejdi (Dk.65 Ali), Mustafa Salk, Ousmane Djabi, Muhittin (Dk.65 Kenan), Erhun Öztümer, Amos Gubam Dadet (Dk.65 Doğukan), Babacar Diop (Dk.81 Arda Eren),

Kırmızı Kartlar: Dk.48 Charles E. Bassey (Cihangir) – Dk.71 Doğukan Demirman (DTB)

Aksa Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasının zorlu mücadelesinde Cihangir ile Doğan Türk Birliği puanları paylaştılar.

Cihangir ile Doğan Türk Birliği, Cihangir Stadı’nda karşılaştı. Kalabalık bir kitlenin takip ettiği müsabaka çekişmeye sahne oldu, iki takım bulduğu şansları değerlendirmedi, mücadele 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Cihangir ile Doğan Türk Birliği, karşılaşmayı 10’ar kişi tamamladı. Cihangir’in yeni transferi Charles E. Bassey 48’inci dakikadaki rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü. Uzun süre rakibi karşısında bir kişi fazla oynayan Doğan Türk Birliği’nde oyuna sonradan dahil olan Doğukan Demirman da 71’inci dakikada kırmızı kart gören bir diğer isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Cihangir ve Doğan Türk Birliği sezona beraberlik neticesinde 1’er puanla başladılar. Ligde gelecek hafta Doğan Türk Birliği, 18 Eylül Cuma günü Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek. Cihangir ise haftayı bay geçecek.