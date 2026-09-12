Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Lig’de ilk hafta maçında Çello Dikmen Gücü, Karaoğlanoğlu’nu konuk etti.

Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Çello Dikmen Gücü – Karaoğlanoğlu maçını İsmail Ercan yönetti.

İki kulübün de tarihlerinin ilk Birinci Lig maçı olan maça daha iyi başlayan Karaoğlanoğlu henüz 5. dakikada Albert Hilary’nin golüyle 1 – 0 öne geçti. Erken toparlanan Çello Dikmen Gücü, 14. dakikada Serkan Kocaoğlan ile eşitliği yakaladı. 1 – 1 1 – 1‘den sonra Karaoğlanoğlu daha iyi oynasa da devrede başka gol olmadı.

İkinci devreye de iyi başlayan Karaoğlanoğlu olurken, savunmada özellikle Halil Turan ile direnen ev sahibi ekip çıkmakta zorlandı. 77’de kalecinin hatasında Tunç Behram topu boş kaleye gönderirken, skor 1 – 2 oldu.

Son bölümde Çello Dikmen Gücü’nün baskısı sonuç vermezken, maçı 2 – 1 kazanan Karaoğlanoğlu, tarihinin ilk Birinci Lig galibiyetini aldı. Çello Dikmen Gücü evinde sezona mağlubiyetle başladı.