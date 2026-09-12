Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Eintracht Frankfurt, Mainz 05'e konuk oldu.
Mewa Arena'da oynanan karşılaşmadan 3-1'lik skorla konuk Eintracht Frankfurt galip ayrıldı.
Frankfurt'a 3 puanı getiren golleri 9 ve 60. dakikalarda milli oyuncumuz Can Uzun ve 45+1. dakikada Jonathan Burkardt attı.
Ev sahibi Mainz'in tek sayısı ise 89. dakikada Philip Tietz'den geldi.
Bu sonuçla 2026-2027 sezondaki ilk galibiyetini alan Eintracht Frankfurt puanını 4'e çıkardı. Yeni sezonda ilk yenilgisini alan Maimz 05 ise 4 puanda kaldı.