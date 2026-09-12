AKSA SÜPER LİG
C. B. Gençlik Gücü – Esentepe: 4 – 1
Baf Ü. Yurdu – Değirmenlik: 0 – 5
BUGÜN SAAT 16.30
M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Çetinkaya(Kerem Eran)
Cihangir Stadı: Cihangir – Doğan T. Birliği(Turgay Misk)
13 EYLÜL PAZAR SAAT 16.30
Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Mesarya(Şakir Azizoğlu)
Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – Mağusa T. Gücü (Evren Karademir)
14 EYLÜL PAZARTESİ SAAT 19.00
Atatürk Stadı: Yenicami – Karşıyaka (Ali Özer)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN, SAAT 16:30
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Düzkaya (Zekai Töre)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Yeniboğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)
Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadı: Çello Dikmen G. – Karaoğlanoğlu(İsmail Ercan)
13 EYLÜL PAZAR, SAAT 16:30
Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – DND Larnaka Gençler Birliği (Abdullah Genç)
Göçmenköy Stadı:Göçmenköy – Geçitkale (Gakan Ünal)
Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Akdoğan (Osman Özpaşa)
Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı: Lapta – Maraş (Mustafa Öztugay)
Yılmazköy(BAY)