AKSA SÜPER LİG

MTG'de hedef galibiyetle başlamak
MTG'de hedef galibiyetle başlamak
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C. B. Gençlik Gücü – Esentepe: 4 – 1

Baf Ü. Yurdu – Değirmenlik: 0 – 5

BUGÜN SAAT 16.30

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Çetinkaya(Kerem Eran)

Cihangir Stadı: Cihangir – Doğan T. Birliği(Turgay Misk)

13 EYLÜL PAZAR SAAT 16.30

Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Mesarya(Şakir Azizoğlu)

Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – Mağusa T. Gücü (Evren Karademir)

14 EYLÜL PAZARTESİ SAAT 19.00

Atatürk Stadı: Yenicami – Karşıyaka (Ali Özer)

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN, SAAT 16:30

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Düzkaya (Zekai Töre)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Yeniboğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)

Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadı: Çello Dikmen G. – Karaoğlanoğlu(İsmail Ercan)

13 EYLÜL PAZAR, SAAT 16:30

Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – DND Larnaka Gençler Birliği (Abdullah Genç)

Göçmenköy Stadı:Göçmenköy – Geçitkale (Gakan Ünal)

Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Akdoğan (Osman Özpaşa)

Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı: Lapta – Maraş (Mustafa Öztugay)

Yılmazköy(BAY)