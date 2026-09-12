AKSA SÜPER LİG
C. B. Gençlik Gücü – Esentepe: 4 – 1
Baf Ü. Yurdu – Değirmenlik: 0 – 5
A. Yeşilova – Çetinkaya: 2 - 1
Cihangir – Doğan T. Birliği:0 – 0
13 EYLÜL PAZAR SAAT 16.30
Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Mesarya(Şakir Azizoğlu)
Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – Mağusa T. Gücü (Evren Karademir)
14 EYLÜL PAZARTESİ SAAT 19.00
Atatürk Stadı: Yenicami – Karşıyaka (Ali Özer)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN, SAAT 16:30
Mormenekşe – Düzkaya: 3 – 1
Gönyeli – Yeniboğaziçi: 2 – 0
Çello Dikmen G. – Karaoğlanoğlu: 1 – 2
13 EYLÜL PAZAR, SAAT 16:30
Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – DND Larnaka Gençler Birliği (Abdullah Genç)
Göçmenköy Stadı:Göçmenköy – Geçitkale (Gakan Ünal)
Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Akdoğan (Osman Özpaşa)
Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı: Lapta – Maraş (Mustafa Öztugay)
Yılmazköy(BAY)