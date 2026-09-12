Stat:Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Yalçın Kabacıklı, Mehmet Volkan Çelik.

Mormenekşe: Ali Yıldız, Fetin, Ali Özay Çelik, Yunus, Aykut, Aziz, Çağın(Ertan), Mustafa(Devrim), Emre(Mehmetali), Olademiji, Gadj.

Düzkaya: Mehmet Özeralp, Sezgin(Uğur), Turgut Kaan, Ali, Emre, Batuhan(Ferhat), Barış(Yağış), Berkay, Mehmet Kuşcu(Yusuf), Ümit(Önder), Mehmet Bozan.

Goller: Dk. 23 ve 44 Oladimeji, Dk. 87 Gadj(Mormenekşe), Dk. 82 Turgut(Düzkaya)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Birinci Lig 2026-2027 Sezonu 1. Haftasının önemli maçında Mormenekşe ile Düzkaya maçı Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynandı.

Ev sahibi Mormenekşe’nin iki devrede de bulduğu gollerle sahadan 3 – 1 kazandı.

Dk. 23 Mormenekşe’nin Düzkaya ceza alanı önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Emre’nin şutunda kaleci Mehmet topu doksandan tokatlarken dönen topa kale çizgisi üzerinde Oladimeji ayak koyarak ağlara gönderdi. 1- 0.

Dk.41 Mormenekşe kontra atağında Emre’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan hızla Düzkaya ceza sahasına girdi ancak topu ayağından açınca kaleci Mehmet topa iki hamlede hakim oldu.

Dk.44 Yine hızlı gelişen Mormenekşe atağında Mustafa’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Oladimeji, Düzkaya ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla güzel bir vuruşla topu üst köşeden ağlara gönderdi. 2-0

Dk.82 Düzkaya atağında sağ kanatta topla buluşan Yağış’ın kale içine kaldırdığı topa kafayı vuran Turgut topu ağlara gönderdi.2-1

Dk.84 Mormenekşe’nin hızlı gelişen atağında Gadj’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oladimeji’nin vuruşunda kaleci Mehmet topu ayaklarıyla çıkardı.

Dk.87 Orta alanda topla buluşan Mehmetali’nin Düzkaya defansının arkasına attığı topla buluşan Gadj plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın gayreti başka gol getirmedi ve maç Mormenekşe 3 – Düzkaya 1 şeklinde tamamlandı.