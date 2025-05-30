Beşiktaş Eski Jimnastik Kulübü Sporcusu ve milli atlet olan, Türk Mukavemet Teşkilatı TMT’nin kuruluş emrini veren, “CANKURT” kod adlı Emekli Tümgeneral Daniş Karabelen ölümünün 42. Yıl dönümünde Lefkoşa’da Türk Mukavemet Teşkilatı binasında gerçekleştirilen törenle saygı ile anıldı.

1898 Yılında İstanbul’da doğan ve 22 Mayıs 1983 tarihinde vefat eden Daniş Karabelen Özel Harp Dairesinin ve Türk Mukavemet Teşkilatının kurucusu olup eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusu ve milli atleti idi.

Daniş Karabelen, 1915’te Müttefik Gelibolu Seferine karşı Türk savunmasına katılmak üzere Harp Okulundan alınanlar arasındaydı. Türk Ordusunda subay olan Daniş Karabelen Mustafa Kemal Atatürk ile yakın işbirliği içinde çalıştı. Türkiye Cumhuriyetinde bazı sporların gelişmesine öncülük eden Daniş Karabelen Türkiye’nin ilk Ulusal Sırıkla Atlama Şampiyonu oldu.

Karabelen, 1948’de Özel Savaş Eğitimi için Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen 16 askerden biriydi. ( Turgut Sunalp, Ahmet Yıldız, Alparslan Türkeş, Suphi Karaman ve Fikret Ateşdağlı dahil) Bu kişiler daha sonra Özel Harp Dairesi olarak adlandırılacak olanın çekirdeğini oluşturacaktı. Eylül 1952’de Karabelen tarafından “Taktik Seferberlik Grubu” olarak kuruldu.

Karabelen (O zamanlar Albay) Kasım 1952’den Ağustos 1953’e kadar Kore Savaşı’nda 3. Türk Tugayı’nın Yardımcı Komutanı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Türkiye’nin temsilcisi olarak gönderdiği ilk sefer olan Nisan 1953’teki Anzak Günü Anma Törenine katılan 7 Türk subayından biriydi. 1954’te Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından Lejyoner derecesinde Legion of Merit ile ödüllendirildi. Karabelen 1969 yılında emekli olana kadar Taktik Seferberlik Grubunun Şefi olarak görev yaptı.

1954 yılında ABD Ordusu tarafından Lej Yoner derecesinde Liyakat Lejyonu ile ödüllendirildi. 1956’da Tümgeneral Rütbesine terfi etti. 1960 yılında emekli olana kadar Taktik Seferberlik Grubu Şefi olarak görev yaptı.

22 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul’da hakkın rahmetine kavuşan Daniş Karabelen evli ve 2 çocuk babasıydı..

TMT’nin kurucusu merhum E. Tümgeneral Daniş Karabelen ölüm yıl dönümlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezinde her yıl saygı ile anılmaktadır.

Yakın geçmişte Tümgeneral Daniş Karabelen’in, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen anma törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Müdürü Kasım Kuni, UBP Milletvekili Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, merhum Daniş Karabelen’in kızı Özcan Atamert, askeri yetkililer, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Daniş Karabelen’in biyografisi okundu, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ve Daniş Karabelen’in kızı Özcan Atamert konuşma yaptılar.

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Daniş Karabelen Paşa, Kıbrıs Türk Halkının direnişine ve mücadelesine öncülük eden, tarihimize yön veren, tarihi bir isim olduğunu” vurguladı. Konuşmasında Daniş Karabelen’in kızına “Babanız Daniş Karabelen Paşa’ya hepimiz büyük saygı duyuyoruz ve bu saygımızı sonuna kadar sürdüreceğiz” diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, o dönemdeki imkansızlıklara rağmen Daniş Karabelen’in cesur adımlar atarak TMT’nin kuruluşunda belirleyici bir rol oynadığını ifade etti..

..TMT’nin kuruluşu , Kıbrıs Türk halkının örgütlü direnişini mümkün kıldı diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasıyla birlikte Kıbrıs Türk halkının kendi Mücahitleri ve liderleriyle adanın dört bir yanında organize bir savunma ve direniş yapısı kurduğunu kaydetti..

..Bu yapının, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yön veren güçlü bir iradeye dönüştüğünü vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; böylesine disiplinli ve kararlı bir duruşun, 1960 Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşunu mümkün kılan uluslararası anlaşmaların zeminini oluşturduğunu ifade etti..

.. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Türk Mukavemet Teşkilatı TMT olmasaydı ada Yunanistan’a bağlanacaktı” dedi.

Sonuç olarak; Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’nin kurucusu merhum E. Tümgeneral Daniş Karabelen’i vefatının 42. Yıl dönümünde bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhu Şad Olsun..

Kaynak: 1- Google.com/search?q=tümgeneral+daniş+karabelen+kimdir

Kaynak: 2- http://en.wikipedia.org>wiki>_karabelen

Kaynak: 3- https://www.kibrispostasi.comc35-KIBRIS_HABERLER