Kalbiniz durduk yere hızla çarpıyor mu? Aniden başlayan ve dakikalarca süren çarpıntılar sizi endişelendiriyor mu? Bunlar sadece stres ya da yorgunluk belirtisi olmayabilir. Ritim bozuklukları (aritmi) kalbin elektriksel sistemindeki düzensizlikler nedeniyle oluşur ve bazen yaşam kalitesini düşüren ciddi sonuçlara yol açabilir. Aritminin çaresi: Kateter ablasyon yöntemi Hastanemizde başarıyla uygulanan ablasyon tedavisi, tekrarlayan çarpıntılara kalıcı çözüm sunan modern bir yöntemdir. İşlem sırasında kasıktan girilen ince kateterler yardımıyla kalpteki ritim bozukluğuna neden olan bölge bulunur ve yüksek frekanslı enerjiyle bu alan yakılarak etkisiz hale getirilir. Kimler ablasyon için uygundur?

• Sık tekrarlayan ve yaşamı etkileyen çarpıntı atakları yaşayanlar,

• İlaç tedavisine yanıt vermeyen ya da ilaç kullanmak istemeyen hastalar,

• Atriyal fibrilasyon, AVNRT, WPW gibi ritim bozuklukları tanısı konan bireyler,

• Kalp ritmi nedeniyle bayılma, baş dönmesi, halsizlik yaşayan kişiler.

İşlem genellikle 1–2 saat sürer Ablasyon işlemi genellikle hafif sedasyon altında yapılır, hasta işlemden sonra birkaç saat gözlemlenip çoğu zaman ertesi gün taburcu edilir. İyileşme süreci hızlıdır ve hastaların çoğunda çarpıntılar tamamen ortadan kalkar. Aritmi ihmal edilmemeli Ritim bozuklukları bazen kalp yetersizliğine, felce ya da ani kalp durmasına bile yol açabilir. Bu nedenle tekrarlayan çarpıntı şikâyeti olan hastaların bir kardiyoloji uzmanına başvurması hayati önem taşır. Kalbinizin ritmini ciddiye alın! Hastanemiz Elektrofizyoloji Ünitesi’nde, çarpıntı ve ritim bozuklukları konusunda deneyimli ekibimizle hastalarımıza modern ve etkili çözümler sunmaktayız. Daha fazla bilgi ve değerlendirme randevusu için Kardiyoloji Polikliniğimize başvurabilirsiniz.