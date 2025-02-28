Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sevdalısı vatandaşlarımız, Mağusa’nın simgesi olan surların tadilatının devam etmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek bu konudaki görüşmelerini bizlerle paylaştılar.

Mağusalı vatandaşlarımız belki de dört asır öncesinde 10 ay süren kuşatma süresince hasara uğramış, yıkılmış burçların, tabyaların ve surların bir bir elden geçtiğini ifade ederek “2014 yılında Othello Kalesi’nde UNDP-AB katkıları ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin uğraşlarıyla başlayan büyük restorasyon projeleri devam ederken öte yandan göz önünde olmayan ve günümüze kadar hiç dokunulmayan hasarlı burç, tabya ve sur duvarları belediyemizin restorasyon ekibi tarafından tekrardan ayağa kaldırılıyor” dediler.

Ülkeye kültür gezisine gelen turistlerin özellikle bu gibi yapılara çok meraklı olduğunu belirten Mağusa sakinleri hem geleceğe bu tarihi binaları taşımak hem de geçmişi yaşatmak adına bu gibi tarihi eserlerin restorasyonun önemli olduğunu sözlerine eklediler.