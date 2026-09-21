Sn. Tufan Erhürman, bu hafta yapılacak olan BM Genel Kurulu’na herhalde katılırken, bir ilerleme olmadığı için eliniz boş gidilecek. Bu konuda topun karşı tarafta olduğunu göstermek için iyi bir kulis şart…

Sn. Ünal Üstel, Cuma ve cumartesi günü ülkemizde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ülke ekonomisine öneli katkılar sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini açıkladı. Anlaşılan daha seçim atmosferine girmeden Türkiye tarafını belli etti.

Sn. Hüseyin Çavuş, Güzelyurt’ta kurulan soğuk hava deposu narenciye üreticisi için önemli bir açılım oldu herhalde. Özellikle savaş nedeniyle ihracatın durduğu dönemlerde ürünlerin soğuk hava deposunda bekletilmesi için önemli…

Sn. Hasan Taçoy, Bakanlık olarak yangın söndürme tüpleri ile üçgen reflektör ve ilk yardım çantasından oluşan trafik setlerini, denetime tabi mallar olarak ilan etmeniz çok yerinde bir karar…

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da su kesintisi vatandaşları oldukça zora sokmuş. Bu kesintilerin bu kadar uzun süreli olmaması için belediye ekiplerinin de katkı koyması gerekiyordu herhalde…

Sn. Hasan Sertoğlu, yeni yapılacak Atatürk Stadı’nın uluslararası standartlarda bir spor merkezi olması çok güzel bir gelişme. Ancak seyirci kapasitesinin 8 bine düşmesinin nedeni nedir?