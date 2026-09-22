Sn. Ünal Üstel, yaklaşan seçim süreci ile ilgili milletvekili adaylarınızı nasıl belirleyeceğiniz merak konusu. Ayrıca yapılacak milletvekilliği sıralamasında kendinizi hangi sıraya koyacaksınız?

Sn. Faiz Sucuoğlu, Sayıştay Raporu’na göre Ulaştırma Bakanlığı kontrolündeki yapay zeka destekli hız tespit kameraları tek bir ceza bile yazamamış. Acaba siz bu konuda ne yapacaksınız?

Sn. Hüseyin Çavuş, bölgelere zaman zaman uzun süreli su kesintisi yapılması vatandaşı çıldırtıyor. Bakım – onarım için 5 gün su kesintisi bu çağda akıl işi değil sanki…

Sn. Sıla Usar İncirli, dün yaptığınız basın toplantısında partiniz CTP’nin açık ara önde olduğunu söylediniz. Bu rakamlar seçim günü çok değişebileceğini unutmamanızda fayda var…

Sn. Ali Karavezirler, yaklaşan yerel seçimler öncesinde sizi zorlayacak bir adayın olmadığı görülüyor. Geçen seçimde olduğu gibi bir fark olur mu dersiniz? Yoksa daha fazla mı?

Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak ilk Türkiye şampiyonluğunu elde eden sporcunuzla birlikte büyük bir gurur yaşamışsınızdır herhalde. Basri hocanın öğrencisi olan Kaleria Pantrakova disiplinli çalışmasının ödülünü almış olsa gerek…