Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde hafta başı ilk ve orta eğitimde başlayan yeni eğitim yılıyla birlikte öğrenciler ihtiyaçları için kırtasiyelere akın etmeye başladı.

Özellikle ilkokullarda öğrenim gören öğrencilerin defter, bazı kitapları ile boya ve benzeri kırtasiye malzemeleri için aileleriyle birlikte kırtasiyecilere uğradıkları ve eksikliklerini tamamladıkları bildirildi.

Yaz ayları boyunca adeta kış uykusunda olan kırtasiyelerin okulların açılmasıyla birlikte bu kış uykularından uyandıkları ve kırtasiyecilerin yüzlerinin güldüğü gelen bilgiler arasında yer almakta.