Stad projesi güzel ve bence mevcut Ataturk Stadı konumu dolayısıyla yer olarak uygun. Yeni yapılacak stadın kompact 8bin kapasiteli bir "Futbol Stadı" olacağını düşünürsek demek ki mevcut atletizim pistleri de ortadan kalkmış olacak. Güney Lefkoşa'daki Yeni GSP yi düşünecek olursak orda da sırf Futbol Stadı olmasına ragmen hemen arkasında atletizm düşümülmüş ve tam teşkilat olimpik sahalar yapılmıştır. Bence bu örnekte de bu sahalar vakit kaybedilmeden projelendirilmelidir.

Geçtiğimiz sene sözünü aldığımız Hamitköy'de yapılacak ve daha Mezarlık için verildiği için Lefkoşa Belediyesiyle kısa süreli krize sebep olan proje ne oldu? Tamamen bir anda çöpe mi gitti? O proje de umarım daha önce anlaşıldığı gibi tamamlanır.

Tabi ki okullar ,hastahaneler ,yaşlı ve yetim yurtları da yapılsın ama modern Futbol Sahalarına da kesinlikle bizim de yeni nesillerin de ihtiyacı olacaktır o yüzden yapacak olandan Allah razı olsun kimse de bunun önüne engel çıkarmasın...

(Tekin K.Birinci)

Lansmanı yapılan Yeni Atatürk Stadı eskisinin yerine yapılacakmıș. Görünüș olarak gösterișli bir proje.

Ancak ișin șov yanı ağır basmıș. Ülkemizin tek sentetik atletizm pisti yok edilecek bu dikkate alınmamıș.

ATLETİZM sokağa atılmıș.

25 000 kișilik kapasitesi olan Atatürk Stadı yıkılıp yerine 8000 kișilik yenisi yapılacakmıș

Bu nasıl bir ekonomik akıl anlayamadım.

Oysa çok düşük bir maliyetle mevcut tesis geliștirilebilir .

Heba olacak atletizm pisti , Ișıklandırma , yıkılacak tribünlerden çıkacak molozun yaratacağı kirlilik dikkate alınmamıș "yağmayan yağmurun" depolanması ile "yesil proje" vurgusu yapılmıș.

Yıllarca bu tesislere hizmet etmiș bir kişi olarak "Lütfen diyorum bu yanlıștan dönün"

İlla ki bu projeyi uygulayacaksanız başka bir arazide uygulayın. Mevcuta kıymayın..

(Ali Nebih)

Az önce Güneye geçmek için önce Derinya sonra 2 buçuk mil kapılarında sorun yaşadık..Lefkoşa dan geçmem gerekiyormuş..yaa bu kafalarla ne çözüm olur ha!! Defalarca kez,geç sonra kafaları sıkınca kuralları esnetsinler ,sıksınlar..Federasyon fikri giderek uzaklaşıyor benden..Derinya kapısındaki genç polis çok da kabaydı..İnanılır gibi değil..bir de kağıt aldım imza attırdıkları için..Biz bu kafalarla mı federasyon hayali kuruyoruz..Çok mu safız,ne! Yarın sabah gelin kaydınızı yapalım diyor bana.. Tövbe yarabbim.. Yarın bir de Lefkoşa'dan geçmeyi deneyeceğim, bakalım ne olacak!

(Bala Kayadelen)