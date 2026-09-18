Sn. Ünal Üstel, DAÜ VYK’da başkan Şemi Bora’yı görevden alma kararı almanız dikkat çekici. Kısa bir süre önce atadığınız yeni yönetim kurulunda başkanlık görevinden aniden görevden alma kararı düşündürücü…

Sn. Hasan Taçoy, Brent Petrol fiyatları son iki gündür düşüş trendine girmiş. Acaba ülkemizde de bu düşüş pompaya yansıyacak mı? Yoksa bizde gelenek bozulmaz yükselen hiç düşmez mi diyorsunuz?

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçi yeni ekim sezonu için tarlalarını açmak istiyor ancak son 1 ay içinde akaryakıta yüzde 20 zam yapılması sonrası değil tarlalarını açmak ekim yapmayı bile zor yapacak. Artık çiftçi için ayrı bir akaryakıt dağıtımı yapılması şart…

Sn. Fikri Ataoğlu, partiniz Demokrat Parti’nin yerel seçimlerde 9 belediyede kendi adayınızı çıkaracak olmanız önemli bir adım. Bu arada Gazimağusa’da Koral Bozkurt’a destek verme kararınızı anlıyoruz. Kolay gelsin…

Sn. Hüda Hüdaverdi, biricik anneniz Şefika Hoca’nın vefatı nedeniyle üzüntünüzü paylaşıyoruz. Ülkemizin ilk hemşirelerinden olan annenizin binlerce hayata dokunmuş olması sizin içinde ayrı bir gurur olsa gerek…

Sn. Hasan Sertoğlu, Rum hükümet sözcüsünün sözlerine verdiğiniz cevap çok güzel. Ancak bunun Avrupa başta olmak üzere dünya ülkeleri tarafından bilinmesi için kulis şart değil mi?