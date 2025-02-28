İmralı Adası’nda tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Türkiye’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklamanın ardından başlayan süreçte sona geldi.

DEM Parti’nin yedi kişilik İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile dün sabah saatlerinde görüştü. Heyette Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Cengiz Çiçek ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Heyet, görüşmenin ardından İstanbul’a döndü ve basın toplantısı Elit World (Taksim) Oteli’nde düzenlendi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Öcalan’ın açıklamasının öncesinde terör örgütü elebaşının İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı heyetiyle görüşmesinden sonraki çağrısı Ahmet Türk tarafından Kürtçe, Pervin Buldan tarafından Türkçe okundu.

Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Öcalan, "Bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dedi ve terör örgütü PKK'ya kendini feshetme ve silah bırakma çağrısı yaptı.

İŞTE İMRALI'NIN ÇAĞRI METNİ

İmralı'nın çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

-PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur

Öcalan'ın çağrısının Türkçe metnini Pervin Buldan okudu

"GELİŞMELER PKK'NİN ANLAM YOKSUNLUĞUNA VE AŞIRI TEKRARA YOL AÇTI"

-Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

-Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.

-Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.

-Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK’nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.

-Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.

-Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir.

"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI VE PKK KENDİNİ FESHETMELİ"

Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."