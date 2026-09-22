Baraka Kültür Merkezi tarafından hazırlanan ve geçen yıl Disiplin Tüzüğü’nde yapılmak istenen değişikliğe karşı yürütülen mücadeleyi konu alan “Geçit Yok” adlı belgesel cumartesi akşamı dernek bahçesinde gösterilecek.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, belgeselin, laik ve bilimsel eğitime yönelik müdahalelere karşı binlerce insanın sokaklarda yan yana geldiği mücadele sürecini konu aldığı ifade edildi.

Belgeselde, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), veli hareketi, Kadın Eğitimi Kolektifi, Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi temsilcilerinin, süreci kendi tanıklıkları ve değerlendirmeleriyle anlattığı belirtildi.

“Geçit Yok” adlı belgeselin cumartesi akşamı saat 19.30’da Baraka Kültür Merkezi bahçesinde gösterileceği kaydedilen açıklamada, gösterimin ardından mücadele süreci ve bugüne bıraktıkları üzerine sohbet edilip, tartışılacağı ifade edildi.