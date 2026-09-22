Tenis kortlarına 2022 yılında veda eden dünya yıldızı Roger Federer, spordan kopmadığını bu kez yeşil sahalarda kanıtladı.

Fransız futbolunun unutulmaz ismi ve şimdilerin ünlü yorumcusu Thierry Henry ile bir araya gelen İsviçreli raket, futbol topuyla adeta resital sundu.

Henry’nin futbol topuyla sergilediği zorlu hareketleri ve teknikleri hiç zorlanmadan, anında kopyalayıp uygulayan Federer, Fransız efsaneyi şoka uğrattı.

Henry, Federer’in bu inanılmaz öğrenme hızına ve motor becerilerine hayranlığını şu sözlerle dile getirdi:"Bu adama tek bir şey gösteriyorsun; zihnindekini bilgisayara kaydediyor ve saniyesinde yapıveriyor!"

Tenise yoğunlaşmak için 12 yaşında futbolu bırakan Federer, Concordia Basel takımında oynamıştı.

2022 yılında emekli olan yıldız raket; son olarak Amerika Açık'ta gösteri maçına çıkarak tribünleri tıklım tıklım doldurmuştu.