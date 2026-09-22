Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde büyük ilçelerde kurulan açık pazarların her geçen gün yalnızları oynamaya başladığını belirterek, bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Ülkemizde her geçen gün hayatın pahalılaşması neticesinde halkın cebine giren paranın adeta eriyip gittiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Daha ay başında aldığımız maaş bitiyor. Bu nedenle ayın ortasına geldiğimizde alışverişe çıkamıyoruz” dediler.

Geçmişte her Perşembe Gazimağusa’da kurulan açık pazara gittikleri zaman insan kalabalığından adım atacak yer buladıklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Şimdi ise açık pazarda alışveriş yapanları mumla arıyoruz. Gerek meyve ve sebzenin pahalılaşması gerekse vatandaşın elinde para kalmaması nedeniyle açık pazarda alışveriş yapan çok azaldı” diyerek sitemlerini dile getirdiler.