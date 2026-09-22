Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, AKSA Ligleri’nde 26 – 27 Eylül tarihlerinde oynanacak 3. hafta karşılaşmalarının başlama saatlerinde değişikliğe gitti. Yapılan değişikliğe göre, AKSA Ligleri’nde 3. hafta karşılaşmaları bir saat daha erken başlayacak. A takım karşılaşmaları saat 15.30’da, A2 takım karşılaşmaları ise saat 13.00’te başlayacak. Gece oynanacak karşılaşmaların başlama saatlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmazken, gece maçları daha önce olduğu gibi saat 19.00’da başlayacak.