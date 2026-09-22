İthal enflasyonu yerel tedbirlerle indiremezsiniz. Her kim ki ; TL kullanımında burada alınan önlemlerle enflasyonu örneğin %20’ye düşüreceğim ve hayat pahalılığını önleyeceğim, derse ona inanmayın. Gerçeklikle bağdaşmaz.

Yapılması gereken, TL ‘den EURO’ya geçmektir. Bunu siyasi malzeme ve seçim sloganı yapmadan sıkı çalışmak gerekiyor. Denk ve disipline edilmiş bir bütçede ve geçiş sürecinde kurulacak etkin denetim mekanizması ile kurulacak teknik hazırlık masasının Türkiye bürokratları ile iki - üç yıllık bir hazırlık sürecinden sonra EURO’ya geçilebilir, geçilmelidir. Zaten ekonomide istikrarı sağlamanın ve pahalılığı önlemenin başkaca yolu yoktur. Yoksa enflasyon sarmalı büyüyerek gider. Önce fiyatlar, sonra ücretler, sonra yine fiyatlar ve denetimsiz bir vurgun piyasası. Sorunun anası TL ve TL’den kaynaklı fırsatçı vurguncu unsurların egemen olduğu bir piyasadır Dostlar

Benden söylemesi…

(Nevzat Özkunt)

Bir çocuk okula aç geliyorsa, önce kendimize soralım:

Biz nasıl bir ülke yarattık?

Ülkeyi yönetenler kadar, bu ülkenin halkı olarak bizim de sorumluluğumuz olmalı değil mi?

Bir çocuğumuzun açlığı, hepimizin ortak gâilesi olmalıdır.

(Eralp Şerifoğlu)

Evde su kalmadı. Dünden beri hangi tankerciyi arasam hepsi önceden siparişleri almış. Hepsi full. Bana tanker bulana bir şiir yazacam , gelen tankerciye de iki katı para ödeyecem .Sözüm söz. Yoksa bugün ayvayı yedik evde. Damacana su ile yıkanma riski ile karşı karşıyayız Bana özelden tankerci numarası atın lütfen.Acil !!!

(Ahmet Ersöz)

Bunca zamandır trafik seti gerek hükümet edenlerin gerekse polis trafik şubesinin aklına gelmedi ama bir sabah uyandık ve bir de baktık ki o, kimsenin aklına gelmeyen birinin aklına gelivermiş acaba o biri kimdir? Bunu hiç merak eden olmadı mı gerçek gazeteciler arasında gidip araştırsın, konunun dibine darı eksin ve sorularıyla bunaltsın?

Bizim gibi klavye kahramanları sorsa da para etmez.

Bu iş öyle böyle değil kısa bir dönemde yapılan güzel bir vurgun olarak görürüm ben bu olayı ve bu işi toptan yapan iyi para kaldırır kim ne derse desin.

İşin diğer tarafına bakarsak ,arabada bir yangın söndürücü tüp olmasında fayda var mı?

Mutlaka vardır, en azından arabada Allah muhafaza bir yangın baş gösterirse alıp sıkarsın sonra bir bok olmasa da kendi kendine vay be, keşke bir yangın söndürücü olsaydı ateşe sıkardım da belki söndürürdüm babında bir suçluluk duygusundan kurtulursun. Sıktım ama sönmedi beytambal dersin.

Setin içeriğinde çıkan öteki edavatlara gelince ,üçgen her arabada zaten olması gerekendir ha eğer yoksaydı seti alınca olacak ama ilk yardım paketi tırışkadan işler bölümüne girer.

Allah göstermesin bir trafik kazası olsa ve vücudunun herhangi bir yerinde hafif sıyrıklar olsa anca o işe yarar ama bence onu bile yani hafif sıyrıklar olsa bile bir ambulans çağrılıp hastaneye ulaşıp orada gereken tedaviyi almak en doğrusudur çünkü bazan insanın burnu bile kanamaz ama iç kanamadan ölebilir.

Herkese güvenli sürüşler diler, kazıklanmadan setlerini tamamlamalarını tavsiye ederim. Kazıklanmadan diyorum çünkü hükümet bu işi bile yüzüne gözüne sıvaştırmıştır. Neden mi?

Fırsatçıların halkı kazıklamasına göz yumduğu için. Bugün 2000 tl 'nin altında satan var ama bu olay ilk ortaya çıktığında 3000 TL'lerde satanlar vardı.

Güney Kıbrıs fiyatlarını hiç yazmayacağım çünkü kazıklananların dudaklarının uçuk yapmasını istemem.

(Hasan Mullaoğulları)