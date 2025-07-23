Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi, sporun paydaşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede komite üyelerinden oluşan bir grup, Hentbol Federasyonu’nu ziyaret ederek federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi aldı, yaşanılan sorunları dinledi. Hentbol Federasyonu lokalinde gerçekleşen görüşmede konuşan CTP Spor Komitesi Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, federasyon başkanı Ediz Arıkhan’a vakit ayırdıkları için teşekkür etti. Ana hedefin bugünün ana muhalefet partisi, geleceğin hükümet partisi CTP olarak spor politikalarını gözden geçirmek olduğunu belirten Özuslu, “Biz ziyaretlerimizde daha çok sporun paydaşlarını dinlemeyi, sorunları, çözüm önerilerini öğrenmeyi ve bunu parti politikalarına uyumlu hale getirmeyi öngörüyoruz” dedi. Özuslu, sporun genel sorunlarının yanında her branşın kendi içinde sorunları olduğunu belirtirken, “Ziyaretlerde çok değerli fikirler çıkıyor. Hentbolda neredeydik, şimdi neredeyiz, nereyi hedefliyoruz? Bunun için bu ziyaret çok önemli” açıklamasını yaptı.

Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkhan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Federasyonlarda görev yapmanın tamamen gönüllülük esasına göre olduğunun altını çizen Arıkhan, “Önce kendi ekmeğimizi evimize götürüp, geriye kalan zamanlarda çocukların, gençlerin spor yapabilmesi için uğraşıyoruz” dedi. Federasyon olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktaran Arıkhan, yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdi. Yurt dışı temas anlamında özellikle Kosova ile çok iyi ilişkilerin olduğunu belirten Başkan Arıkhan, Türkiye milli takımına sporcu kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını dile getirdi. Arıkhan görüşmenin sonunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmesi için Sami Özuslu’ya plaket takdiminde bulundu.