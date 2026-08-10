Olağan Genel Kurul toplantısının 20 Ağustos Perşembe günü yapılacağı duyuruldu.

KKTC Hentbol Federasyonu’nda yeni dönem hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Olağan Genel Kurul tarihi resmiyet kazandı.

Yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda kulüp temsilcileri ve delegeler genel kurul masasında buluşmaya hazırlanıyor.

Federasyon faaliyet programı ve tüzük hükümleri çerçevesinde düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul’un, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19:00'da Federasyon Lokali'nde yapılacağı açıklandı. Toplantıda geçtiğimiz dönemin faaliyet ve mali raporları değerlendirmesi yapılırken, yeni dönem için kulüplerin dilek ve temennileri yer alacak

Genel Kurul Künyesi

• Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul

• Tarih: 20 Ağustos 2026 Perşembe

• Saat: 19:00

• Yer: Federasyon Lokali