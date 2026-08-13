Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı ve basketbol ligi şampiyonu Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar ve basketbolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Gençlerbirliği Spor Kulübü asbaşkanı ve şampiyon sporcuları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları kutladı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar da kabulde kulübün çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman'a bilgi verdi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü kafilesi, kabul sırasında Cumhurbaşkanlığı ve lig şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Erhürman'a takdim etti.