KKTC Hentbol Federasyonu tarafından bu yıl Glapsides Plajı’nda gerçekleştirilen geleneksel yaz sezonunun en büyük organizasyonlarından Loof Beach Handball Cup, nefes kesen final müsabakaları ve büyük bir coşkuyla tamamlandı. İki gün boyunca kumun ve güneşin tadını çıkaran sporseverler, unutulmaz anlara tanıklık etti.

PLAJDA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Loof Beach’in ana sponsorluğunda, Mağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) katkılarıyla düzenlenen turnuva; U16 Kızlar, Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler olmak üzere üç kategoride kıyasıya rekabete sahne oldu. İki gün boyunca sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmalar sonunda dereceye giren takımlar şu şekilde oluştu:

• U16 KIZLAR:

Şampiyon: Şahlan

İkinci: Esentepe

BÜYÜK KADINLAR:

Şampiyon: Şahlan

İkinci: Esentepe

BÜYÜK ERKEKLER:

Şampiyon: NDW

İkinci: Handbulls

EN ESTETİK OYUNCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performans ve centilmence mücadelelerin yanı sıra şık hareketleriyle göz dolduran isimler de “En Estetik Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu. ÖDÜL KAZANAN SPORCULAR:

• U16 Kızlar: Zeynep Irmak Öztürk (Şahlan)

• Büyük Kadınlar: Sudenaz Yüksel (Şahlan)

• Büyük Erkekler: Abdullah Temel (NDW)

PLAKETLER SAHİPLERİNİ BULDU

Nefis müsabakaların ardından gerçekleştirilen görkemli ödül töreninde, turnuvanın gerçekleşmesine katkı koyan isimlere ve kurumlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Organizasyona ana sponsor olarak büyük destek veren Loof Beach Direktörüne katkılarından dolayı teşekkür plaketini, KKTC Hentbol Federasyonu (KTHF) Başkanı Ediz Arıkan takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay adına, katkılarından ötürü Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Ufuk Umay’a teşekkür plaketi; KTHF Başkanı Ediz Arıkan ve Loof Beach Direktörü Hüseyin Umay tarafından ortaklaşa verildi.

Umay Grup ve Loof Beach Direktörü Hüseyin Umay’ın ev sahipliğinde ve katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreni, dereceye giren sporculara kupalarının verilmesi ve coşkulu kutlamalarla sona erdi. Yaz güneşinin altında dostluk, fair-play ve sporun birleştiği Loof Beach Handball Cup, unutulmaz anlarla hafızalara kazındı.