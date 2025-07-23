Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu GPS ve Atletik Performans Kursu programı açıyor. 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programında teorik ve pratik eğitimler yer alıyor. Programda pratik derslerin tümünde aday antrenörler sahada olurken, teorik eğitimler de belirlenen bölgelerde gerçekleştirilecek. Kursiyerler, programın teorik ve pratik sınavları çerçevesinde değerlendirilecek.