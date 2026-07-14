Kıbrıs hentbolu bir kez daha gurur yaşıyor! Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen EHF Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Plaj Hentbolu A Milli Takımı, gösterdiği üstün performansla 2027 EHF Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılım hakkı kazanarak dev bir başarıya imza attı.

Turnuvayı ilk 7 takım arasına girerek tamamlayan Ay-yıldızlılarımız, bu sonuçla Avrupa arenasında kalıcı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu tarihi yolculuğun en özel parçalarından biri ise kuşkusuz milli formayı başarıyla terleten başarılı kalecimiz Şemsi Yıldırım oldu.

Kariyerindeki yükselişini milli takım formasıyla taçlandıran ve adamızdan yetişip A Milli Takım kalesini başarıyla koruyan Şemsi Yıldırım, disiplini ve azmiyle hem takımına güç kattı hem de ülkemizdeki genç sporcular için "başarılabilir" bir hikaye yazdı. Yıldırım'ın bu başarısı, sadece bir kalecinin performansı değil, aynı zamanda adamız sporunun potansiyelinin de en somut göstergesi oldu.

HENTBOL FEDERASYONU BAŞKANI EDİZ ARIKAN: "GURURLUYUZ"

Türkiye Plaj Hentbolu A Milli Takımı’nın elde ettiği bu önemli vize ve sporcumuz Şemsi Yıldırım’ın sergilediği performans hakkında değerlendirmelerde bulunan Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti. Başkan Arıkan şunları kaydetti:

"Milli takımımızın 2027 Avrupa Şampiyonası biletini alması, Türk hentbolu adına büyük bir vizyonun ve çalışmanın sonucudur. Bu büyük başarıda kalesini başarıyla koruyan, adını tarihe altın harflerle yazdıran sporcumuz Şemsi Yıldırım'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Şemsi, adamızdan çıkıp zirveye yürüyen bir sporcu olarak tüm gençlerimize rol model olmaya devam ediyor. Milli Takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyor, 2027’de Litvanya yolunda başarılar diliyorum."