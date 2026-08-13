Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tesislerinde bulunan Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’nda düzenlenen yüzme kursları, yoğun ilgi ve heyecanla devam ediyor.

İşinde uzman yüzme eğitmenleri ve yardımcıları tarafından sürdürülen kurslarda, çocukların yüzme becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sporu sevmeleri ve güvenli bir şekilde yüzme öğrenmeleri hedefleniyor.

25 Ağustos tarihinde tamamlanacak olan yüzme kurslarında eğitimlerin yanı sıra çocuklarımızın bu spora motive olmaları da sağlanıyor. Kursiyerlerin keyifli vakit geçirdiği etkinlikler, yüzme eğitimlerine ayrı bir renk katıyor.

Kursları yakından takip eden veliler de çocuklarının gelişimini ilgiyle izliyor. Kursların tamamlanmasının ardından başarılı olan kursiyerlere başarı sertifikaları takdim edilecek.