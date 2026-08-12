KKTC Hentbol Federasyonu faaliyet programında yer alan transfer dönemi sona erdi. Kulüpler kadrolarını önemli isimlerle güçlendirirken, yeni sezon öncesi rekabet üst seviyeye ulaştı.

KKTC Hentbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2026 sezonu transfer tescil haftası başarıyla tamamlanmıştır. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Süper Lig’de mücadele eden kulüplerimiz, yeni sezon kadro yapılandırmalarını resmiyet kazandırmıştır.

ÖNE ÇIKAN TRANSFER GELİŞMELERİ

• DİGEM’den Güçlü Takviye: Transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan DİGEM, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında kritik bir hamleye imza atmıştır. Kulüp, başarılı oyuncu Melisa Çamlı ve Deniz Yıldızı renklerine bağlamış ve Esentepe’den kadrosuna kattığı 2 oyuncuyla birlikte Süper Lig kupasını yeniden kazanma konusundaki iddiasını açıkça ortaya koymuştur.

• UKÜ’den Çift Taraflı Hamle: Ligin iddialı ekiplerinden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), kadınlarda Esentepe takımından Petek Koç’u kadrosuna katarak üst sıralar için kararlı bir hamle gerçekleştirmiştir. UKÜ, erkekler kategorisinde ise Mert Göksu’yu renklerine bağlayarak her iki kulvarda da iddiasını güçlendirmiştir.