Hentbolda 2026-2027 Sezonu transfer döneminin açılmasıyla birlikte Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) iki önemli transfere imza attı.

Dikmen Gençlik Merkezi, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu iki yeni isimle güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer döneminin başlamasıyla birlikte Esentepe takımından Melisa Çamlı ve Deniz Yıldız ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, yeni sezonda forma giyecek iki tecrübeli oyuncunun kadroya katılmasından duyulan memnuniyet ifade edilirken, sporculara başarı dilekleri iletildi.