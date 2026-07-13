Alanya Ramazan Demirci Turnuvası’nda mücadele eden temsilcilerimiz, hem plaj hem de çim hentbolunda gösterdikleri üstün performansla madalyalara ambargo koydu.

Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada sahne alan takımlarımız, Kıbrıs hentbolunun altyapıdaki gücünü bir kez daha tescilledi. Turnuva boyunca sergiledikleri disiplinli oyun ve mücadele azmiyle alkış toplayan Şahlan ve DİGEM, toplamda elde ettikleri derecelerle turnuvanın en çok konuşulan ekipleri oldular.

PLAJ HENTBOLUNDA ZİRVE YARIŞI

Turnuvanın en çekişmeli kategorilerinden olan Plaj Hentbolu’nda temsilcilerimiz arasında büyük bir rekabet ve başarı hikayesi yaşandı.

• Gençler Kategorisi: Şahlan şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken, DİGEM turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

• Yıldızlar Kategorisi: Bu kez sahneye DİGEM çıktı ve şampiyonluğa ulaştı; Şahlan ise turnuvayı ikinci olarak noktalayarak başarıya ortak oldu.

Çim Hentbolunda Madalya Yağmuru

Çim hentbolundaki mücadelelerde de tempoyu düşürmeyen takımlarımız, her kategoride kürsü mücadelesi verdi.

• Şahlan: Gençlerde ikincilik, yıldızlarda ise üçüncülük derecesiyle büyük bir başarıya imza attı.

• DİGEM: Gençlerde üçüncülük kürsüsüne çıkarken, yıldızlarda dördüncü, miniklerde ise beşinci olarak turnuvayı başarıyla tamamladı.