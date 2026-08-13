Hakan Muhtaroğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) heyeti Spor Dairesi müdürü Ersan Karataş’a ziyarette bulundu. Spor Dairesi KTFF sorumlusu Simay Kanan’ın da yer aldığı ziyarette Spor Dairesi müdürü Ersan Karataş’a yeni görevinde başarılar dileyen Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği heyeti, sahalardaki sorunlu hakem odaları ile ilgili Ersan Karataş’a bilgi verdi. Sahalardaki hakem odalarının yerlerinden dolayı sorun yaşadıkları sahaları da Ersan Karataş’a aktaran KTFHGD heyeti, iletişim konusunda ise hakem telsizi alımı için Ersan Karataş’tan yardım istedi. Dernek lokâlinin çatısının tamiri için de Ersan Karataş’tan yardım isteyen KTFHGD heyeti, Ersan Karataş’a hakem forması takdiminde bulunup, Karataş’a katkıları için teşekkür etti.