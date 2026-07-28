Yaz sezonunun en çekişmeli ve eğlenceli spor organizasyonlarından biri olan Loof Beach Handball Cup, sporseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 1-2 Ağustos tarihlerinde Glapsides Plajı’nda gerçekleştirilecek olan plaj hentbolu turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne olacak.

Adanın gözde mekanlarından Loof Beach’in ana sponsorluğunda düzenlenecek olan turnuva, hem genç yeteneklerin hem de deneyimli sporcuların sahne alacağı iki ayrı kategoriye ev sahipliği yapıyor. Organizasyonda takımlar U16 ve Büyükler kategorilerinde şampiyonluk için kum üzerinde ter dökecek.

YAZIN ENERJİSİ KUMDA BULUŞUYOR

Hentbol tutkunlarını bir araya getirecek olan bu büyük organizasyon, sadece sportif rekabeti değil, aynı zamanda yaz enerjisini ve plaj kültürünün eğlencesini de Glapsides’e taşıyacak. Çekişmeli maçların yanı sıra renkli görüntülere sahne olması beklenen turnuvada, sporseverler yaz gününün tadını doyasıya çıkaracak.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, plaj hentboluna olan ilginin her geçen yıl arttığına dikkat çekilerek tüm sporseverler ve halk, bu heyecana ortak olmak üzere 1-2 Ağustos tarihlerinde Glapsides Plajı’na davet edildi.