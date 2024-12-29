Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda 2024 yılı ödülleri, 26 Aralık 2024 Perşembe akşamı düzenlenen mütevazı bir törenle verildi.

Bana da federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları tarafından, üzerinde “Genelde ülke sporuna, özelde masa tenisi sporuna yapmış olduğunuz katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz” yazılı plaket takdim edildi.

Kendimden bahsetmeyi genellikle pek sevmem ama bazı gerçeklerin bilinmesinde yarar var diye düşünüyorum.

Masa tenisinin hayatımda önemli bir yeri vardır. Lisanslı ve faal bir sporcu olmadım. Zaten gençliğimde futbol dalından başka federasyon yoktu. Bir süre arkadaşlarla masa tenisi oynadım. 1963-1967 yılları arasında mahalle ve ilkokul arkadaşım Omaç Başat’la (rahmetle anıyorum) Lefkoşa kulüplerini dolaşarak masa tenisi oynadığım hep aklımda.

1967 yılında Ankara’da yüksek öğrenime gittim. Orada öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bir spor kulübü kurduk. Aramızda topladığımız paralarla masa tenisi masası ve malzemeleri satın aldık. Yurtta aramızda turnuvalar düzenledik. Başka öğrenci yurdundan arkadaşlarla masa tenisi oynadık. Müesseseler arası masa tenisi karşılaşmalarına katıldık. Masa tenisi oynayan arkadaşlarımızdan aklımda kalanlar; Mustafa Miralay, Celal Adnan, Ahmet Ertürk, Şemi Bora.

Tatillerde Kıbrıs’a geldiğimizde de masa tenisi oynamaya devam ettik. Ankara’da oluşturduğumuz ekip, bir keresinde Gençlik Gücü’nü en güçlü olduğu dönemde yenmişti.

Arkadaşım Omaç Başat, Kıbrıs’ta Masa Tenisi Federasyonu’nu kurmakla görevlendirildi. Ankara’dan temin ettiğim masa tenisi kurallarını ona gönderdim. 1971 yılında oluşturulan yönetim kurulunda ben de görev aldım.

Daha sonraki yıllarda spora yönetici ve spor yazarı olarak hizmet vermeyi sürdürdüm.

22 yılda çoğu spor konulu 22 kitabı hayata geçirdim. Sayısız ödüller aldım. Masa tenisinde aldığım ödül beni geçmişe götürdü. Herkese teşekkür ederim.