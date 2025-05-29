Ne kırıktır, Ne çıkık, Bıkıktır Bıkık’tan beter olduk…

Dört ucunu Göyvermişiz, hem kırığız, hem Çıkığız hem de bıkığız…

Neden mi… Tatminsizlikten….

Tatilden gelmeden, tekrar tatil planlıyoruz, sürekli işten bir kaçış peşindeyiz…

Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok gibi, yatıp kalkıp ay sonu için gün sayıyor, bir türlü gelmeyeceğini düşünürüz…

Çalışırken dahi emekli gibiyiz…

En büyük planımız maaşın miktarını Otuz günde harcamasını planlamaktır…

Çoğu zaman onu da tutturamıyoruz…

Bir tek yarışımız var, o da sosyal medyadır…

En büyük hedefimiz ise Devlet kapısından içeri başımızı sokmaktır…

İşsiziz iş isteriz, amma aslında iş değil maaşa bağlanmak isteriz…

Onurumuza gururumuza dokunulduğunda sesimiz çıkmıyor amma menfaatlerimize dokanılığında isyan ederiz…

Yapılan yanlışlıkları düzeltmeye izin vermeyen hatta bu yanlışları hak Sayan yasalarımız var…

Bunu düzeltmek de kimsenin işine gelmiyor…

Neden düzeltsinler ki, Asgari ücretli Beş alıyorsa düzeltecek olanlar Otuzbeş alıyor…

Vermeyince herkes bağırıyor, verince de tıs yok, Devletin zaten sesi çıkmıyor…

Liyakat bu yönden de çok önemlidir…

Herkes hazıra konma mücadelesi içinde…

Başkalarının çalışmaları, emeğinin ambalajını değiştirerek ganimet etme peşinde…

Üstelik bu başarının gerçekleşmemesi için gayret gösterenler tarafından…

Kişileri savunan, birlik, Dernek ve sendikalar varken Devleti koruyan, hiç olmamış…

Buna rağmen, hem Kırığız, hem Çıkık hem de Bıkığız, Bıkık…

(Gürsel Uzun)

HÜKÜMETİN BORÇLANMASI:

Teknik , Ekonomik ,İdari konularda görüş beyan ederim.

Finans detayları konusunda tam bilgi sahibi değilim;

Ancak :

KKTC Hükümetinin 2025 yılında devamlı borçlandığını, konu ile ilgili arkadaşların yazı ver yorumlarından öğreniyorum

Nisan Mayıs ,ayları Gelir ve Kurumlar Vergilerinin tahsil ayıdırlar.

Bu aylarda bile borćlanılması durumun vehametini ortaya koyar.

Bu borçlar hangi yetkiye dayanılarak yapılıyor.?

Meclis kararı var mı? Hükümet üyelerinin bir kefaleti mi var?

Belli bir rakamdan sonra, Halk oylaması gerekmez mi?

İpotek verilirse, kime ne ipotek verilir?

Bütün ülke ipotek altına mı giriyor ?

Geri ödeme durumu nedir ? Vadesinde ödemeler yapılıyor mu?

Bunları bilmek hakkımızdır.

Muhalefet, Kurum ve Kuruluşlar bu konuyu takip ediyorlar mı ?

NOT: Vergi tahsilat zamanlaması üç ayda bir. olmuş. Bizim zamanımızda Nisan Mayıs aylarıydı. Düzeltir, Asaf beye teşekkür ederim.

Sonuç gelirlerle giderleri nasıl dengeleyemezler.

Güvenlik, alt yapı, vb büyük yatırımları TC karşılar. Ayrıca hibe de verilir

(Yücel Dolmacı)

Böyleyiz işte.

Önce “eşitleriz” meseleyi:

“Biz de mal bıraktık…”

Ardından geçeriz mağduriyet pozuna:

“Onlar da bizim mallarımıza el koydu…”

Hep birlikte, birbirimizi kandıralım, hade!

Evet, belki orada da samimiyet yok…

Ama “rant var” denmez.

Kuzeydeki talanla eşitlenemez mesele.

Üstelik rakamlar ortada…

Yani “ver malımı, al malını” derseniz, binlerce insan çıplak kalacak.

“Biz de mal bırakmıştık” diyerek eşitlemeye çalıştığınız şey, eşit değil.

İşte bu yüzden siyasi çözüm gerekli.

Siyasi çözümde mülkiyet anlamında kazanan olacaksın sen, her durumda…

Çözüm yoksa da rahat yok kimseye!

(Cenk Mutluyakalı)