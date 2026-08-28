Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından, KKTC Cumhuriyet Meclisi himayesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kriteryum Yol Bisiklet Yarışı pazar günü yapılacak.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Kandemir Berova, konuyla ilgili açıklamasında, yarışın Lefkoşa Millet Bahçesi’nde saat 16.00-21.00 saatleri arasında olacağını belirtti.

Berova, amaçlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu bisiklet sporu ile buluşturmak, bisiklet sporunun toplumdaki görünürlüğünü artırmak ve özellikle çocuklar ile gençlerin bisiklete ilgisini geliştirmek olduğunu söyledi.

Yarışın, yaklaşık 2,02 kilometrelik trafiğe kapalı parkurda gerçekleştirileceğini kaydeden Berova, sporcuların kategorilerine göre belirlenen tur sayılarını tamamlayarak mücadele edeceklerini aktardı.

Berova, “bisikletin zaferine sen de katıl!” diyerek, tüm halkı yarışlara davet etti.