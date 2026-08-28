Sn. Tufan Erhürman, ikili görüşmelerin hafta bir hatta daha fazla sıklıkla yapılması konusunda planlama yapılması beşli görüşmenin yılsonuna kadar olabileceği düşüncesini artırdı. Siz ne dersiniz?

Sn. Ünal Üstel, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda sosyal konutta yeni bir dönem başlatacağınızı belirttiniz. Özellikle başlanılan projeleri tamamlayacağınızı açıkladınız. Şu anada kadar kaç sosyal konut projesi için çalışma yapıldı? Özellikle Maraş bölgesinde oldukça fazla olsa gerek…

Sn. Olgun Amcaoğlu, yaptığınız bir paylaşımda vatandaşlara çağrı yaparak topluma hizmet vermeyenlere seçimlerde oy verilmemesini istediniz. Bu söyleminizle kime gönderme yaptınız acaba…

Sn. Kudret Özersay, yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesinde toplumun birçok kesiminde partinize destekler olduğunu görüyoruz. Genel seçimlerde acaba hedeflediğiniz milletvekili sayısı ne olacak? Yoksa bunu konuşmak için daha erken mi diyorsunuz…

Sn. Hasan Sertoğlu, geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen etkinlikte fitliğiniz spor yazarlarının dikkatini çekmiş. Anlaşılan hem diyet hem spor yaparak oldukça güzel kilo verip fit oldunuz…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli – Alayköy Belediyesi olarak organize ettiğiniz ve dün akşam başlayan 3x3 Sokak Basketbol turnuvasına rekor bir katılım olması daha önceki organizasyonun güzel olmasından kaynaklı olsa gerek… Kolay gelsin…