Barcelona KKTC Yaz Kampı ile ilgili bazı yanlış anlaşılmalar var. “Barcelona KKTC’de kamp yapacak” diye duyuyorsunuz ama bu doğru değil.

Doğrusu şu: Barcelona’nın 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklara futbol eğitimi verdiği, “Barça Akademi” adında bir futbol okulu var. Bu okul, dünya genelinde 20 farklı ülkede faaliyet gösteriyor.

Barça Akademi iki şekilde çalışıyor; birincisi, bir yıl boyunca devam eden futbol eğitimi veren uzun süreli okul, ikincisi ise yılda 4-5 kez düzenlenen bir haftalık futbol kampları.

Yakın Doğu Akademi'nin evsahipliği ise bu başarılı kamplardan biri. Birkaç kampın tamamlanmasının ardından, teorik ve pratik eğitimlerin verildiği, Barcelona Akademisi’nden gelen antrenörlerin katılacağı, bir haftalık profesyonel futbol kampına dönüşmesi hedefleniyor.

Bu kamp, çocuklara gerçek Barcelona futbol eğitimini deneyimleme fırsatı sunacak.

Katılacak olan bizim çocuklarımız... Burada... Açıkçası, "engellenecek" kadar çocuklarımızı yok sayan bir yaklaşımın insanlıkla da çok bağdaştığını düşünmüyorum. Çocuk yahu bunlar... Çocuk...

(Hüseyin Ekmekçi)

Barcelona buraya ne A takım kampına geliyordu ne de bir maç yapmaya sadece birçok takımın veya bireysel eski futbolcunun yaptığı gibi bir yaz kampı için gelecekti ama malesef buna bile engel olunmak isteniyor ve belki de olunacak da.

Öncelikle bundan rahatsız olan kesimlerle ayni havayı solumaktan bile tiksindiğimi söylemek isterim. Burda siyasi bir amaç yoktu çünkü belki biraz eğitim biraz da ticaret vardı ama bu yola çıkılırken siyaset yoktu.

Olayın patlak vermesiyle konudan bihaber olan siyasilerimiz sanki de kendileri çok taş üstüne taş koymuş gibi bunu siyasi zafere dönüştürdüler bugün de diğer taraf zafer çığlıkları atmaya başladı Malesef bu tür olaylar liderlerin tam da yeniden görüşmeye başladığı bu günlerde üzüntü veriyor..

KOP a gelecek olursak , KKTC veya Kuzey ya da Gadohomena ismine ne derseniz deyin adanın diğer yarısında yaşayan çocuk ve genç sporcuları görnezden gelmesi kabul edilemezken bir kampı engellemek için yaptığı çaba hiç yakışmadı . Liderler gibi iki tarafın da futbol federasyonlarının başkanları şapkalarını öne koyup derhal görüşmelere başlamalıdır çünkü bu kavgaların zararını kendi gençliğimiz çeker...

(Tekin K. Birinci)

Aynı şeyleri 60 yıldır dinlemekten zaten beynimiz kabul etmez oldu.

Şimdi midemiz bulanıyor ve kusasımız geliyor.

Bir taraftan Türk tarafına her türlü engel uygulanırken, GÜVEN NASIL. ARTIRILACAK izaha muhtaçtır.

Masada oturmak, sonuç yoksa boşuna zaman kaybıdır.

(Yücel Dolmacı)

Konser, kamp vs...

Böyle büyük organizasyonlarda hem emeği harcayanın, hem de ülkenin kaybetmemesi için daha farklı bir PR yolu mu denemeliyiz? Çok mu erken heyecanlanıyoruz ki heyecanlanmamak elde değil? Sanki daha sakin olmalıyız ki kaybeden mahrum kalan olmayalım.

Barselona kampına da yazık oldu...

(Hasan Gazioğlu)