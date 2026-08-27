Sn. Dursun Oğuz, Interpol tarafından aranan ve ülkemizde yakalanan tetikçinin oldukça önemli bir olay. Bu kişinin ülkemize nasıl girdiği herhalde iyice sorgulanacaktır diye düşünüyoruz…

Sn. Fikri Ataoğlu, bu yıl Gençlik Dairesi tarafından gerçekleştirilen Kantara Gençlik Kampları oldukça kalabalık geçmiş. Ancak gençler kamp koşullarının geçen yıldan farksız olduğundan yana şikayetçiler bizden iletmesi…

Sn. Hüseyin Çavuş, anlaşılan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile aranızda soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Yaklaşan seçimler nedeniyle bu soğuk rüzgarları bitirmeniz için adım atmanızda fayda var…

Sn. Birikim Özgür, yeniden aktif siyasete dönmek için CTP’nin Lefkoşa milletvekili adaylığına hazırlanıyorsunuz diye haberler var. Doğruluk payı nedir?

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediye başkanlığı için iktidar partisi adayını belirlemiş. Anlaşılan meydanı size boş bırakmak istemediler. Şimdiden bol şanslar…

Sn. Hasan Efe, K.Kaymaklı Kulübü sizin başkanlığınızda ilk resmi kupa maçına KTSYD Kupası ile bugün çıkıyor. Herhalde bu sizde ayrı bir heyecan yaratmıştır. Rakibiniz Yenicami’ye göre kupaya yakın görünüyorsunuz. Ama futbol masada değil sahada kazanılır…