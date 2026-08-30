Girne’de alabora olan gemiden tahliye edilen 20’nin üzerindeki kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, 18 yaşın altındaki çocuklar ise Acil Durum Hastanesi Çocuk Servisi’nde müşahede altına alındı.

Yolcu yakınları hastane önünde endişeli bekleyişini sürdürürken, görevliler yaralıların durumuyla ilgili bilgilendirme yapıyor.

Öte yandan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

-İncirli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, toplumun büyük ve ortak bir acıyı paylaştığını belirterek önceliğin insan hayatı ve yaraların sarılması olduğunu vurguladı.

İncirli; Girne Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip edip, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki yaralılarla görüştüklerini ifade etti.

Kurtulan kişilerin büyük bir travma geçirdiğine dikkat çeken İncirli, barınma, gıda, giyim ve psikolojik desteğin hızla koordine edilmesi gerektiğini belirtti.

Olayın tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini kaydeden İncirli, “Bu, bugünün işi değildir; bugünün işi yaraları sarmak ve acısı olan insanların yanında durmaktır” dedi.

İncirli, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

-Harmancı: "Birinci öncelik kayıplara ulaşmak"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da ülkenin en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek facianın tüm yönleriyle soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Harmancı, hastanedeki yaralıların kıyafet gibi bazı ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli koordinasyonun sağlandığını ifade etti.

Şu anki birinci önceliğin denizdeki kayıplara ulaşmak olduğunu belirten Harmancı, olayın hukuki ve teknik boyutuna da dikkat çekti.

Arama-kurtarma çalışmalarından olumlu haberler gelmesi temennisinde bulunan LTB Başkanı Harmancı, tüm topluma başsağlığı diledi.