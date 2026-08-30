Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, güçlü bir örgütsel kenetlenme ile Lefkoşa ilçesi olarak hem yerel seçime hem de genel seçime hazır olduklarını kaydetti.

Taçoy yazılı açıklamasında, “Bir yandan Gönyeli-Alayköy’deki başarı halkasını Lefkoşa Türk Belediyesi ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ile büyüteceğiz. Diğer yandan UBP’yi güçlü bir halk desteğiyle yeniden birinci parti olarak iktidara taşıyacağız.” dedi.

Günün kırgınlıkları, küskünlükleri ve kişisel hesapları bir kenara bırakma; kenetlenme ve birlik olma günü olduğunu belirten Taçoy açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Güney Kıbrıs’ta yükselen milliyetçilik karşısında toplumsal gücümüzü birleştirecek, halkımızın haklarını hep birlikte savunacağız. El ele verecek, ülkemizi güvenli ve aydınlık yarınlara taşıyacağız.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayımız Mehmet Aktunç; gençliği, dinamizmi, enerjisi ve mimarlık birikimiyle başkentimizi yeniden ayağa kaldırmaya hazırdır. Lefkoşa’yı plansızlıktan kurtaracak, geçmişinden güç alan ve geleceğe güvenle bakan bir başkent yaratacak projeler üzerindeki çalışmalarına güveniyoruz. Kişisel olarak da bu inançla Mehmet Aktunç’a güvenim ve desteğim tamdır.”