Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız ülkemizde nüfusun her geçen gün arttığını ve bu nedenle belediyelerin temizlik hizmetlerinin ayni ölçüde artması gerektiğini ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafla düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Duyarlı vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen çöplerin bir restoranta ait olduğunu belirterek “Eskiden bu restorantın çöpleri iki güne bir toplanmasına karşın bu şekilde dağ gibi olmuyordu. Ancak şu gördüğünüz fotoğraftaki çöpler neredeyse bir günde oluşuyor. Tabii bunun sebebi de artan nüfustur. Nüfusun artması nedeniyle çıkan çöp ve moloz sayısı da artmaktadır” dediler.

Bu şekilde çöplerin dağ gibi oluşmasının önemli tehlikeler içerdiğini belirten vatandaşlarımız bunların başında sağlık problemleri geldiğini zira bu çöplerden dolayı sineklerin hastalık taşıyacağını iddia ettiler.

Çöplerin çoğalmasıyla birlikte farelerin de çoğalacağını ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle de belediyelerin çöp toplama rutinlerinin dışına çıkması gerektiğini sözlerine eklediler.