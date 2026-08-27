Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde bereketli geçen kış ve ilkbahar ayları sonucunda doğanın bereketini her alanda gösterdiği bildiriliyor.

Bu yıl kış ve ilkbahar aylarında ılıman ve yağışlı havaların doğaya çok faydası olduğu bildirilirken, tahıl başta olmak üzere birçok meyve ağacının rekoltesinde oldukça büyük artışlar olduğu bildirilmekte.

Ülkemizde yaz aylarının son ayı olan ağustos ayının başıyla birlikte olgunlaşarak piyasaya çıkan meyvelerden biri olan incirlerin bu yıl oldukça verimli olduğu aldığımız bilgiler arasında bulunuyor.

Gerek müstakil evlerin bahçelerinde gerekse ovalarda yetişen incirlerin rekoltesinin bu yıl çok yüksek olduğu bildirilirken, incir üreticisi kişilerin geçtiğimiz yıl bir ağaçtan günlük birkaç kilo incir hasatı yaparken bu yıl kovalarla hasat yaptıkları bildiriliyor.

Toplaması oldukça zahmetli olan incirin bugünlerde piyasada oldukça bol olduğu ve bu nedenle fiyatının da düştüğü aldığımız haberler arasında bulunuyor. İlk çıktığı günlerde 400 TL kilosundan satılan incirin bugünlerde 200 TL’ye kadar satıldığı bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.