Sn. Tufan Erhürman, bugünkü liderler görüşmesinde bazı şeyleri sayın Hristodulidis’e anlatmanızda fayda var. Bunların başında spor ambargosu ve diğer ambargolar geliyor. Bu konuda artık daha ılımlı olmaları gerekmiyor mu?

Sn. Ziya Öztürkler, Almanya Federal Meclisi milletvekili Maximilian Krah ile yaptığınız görüşmede sizin sözlerinize destek vermesi oldukça önemli. İnşallah ülkesine döndüğünde bu konuda Kıbrıs Türkü’ne destek verir…

Sn. Ünal Üstel, partiniz UBP’nin hem yerel seçimler hem de genel seçimlerde birinci parti olarak sandıktan çıkacağınıza eminsiniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki herşey sandıkta belli olur…

Sn. Erhan Arıklı, yavaş yavaş yaz aylarının sonuna doğru gidiyoruz. Acaba kış ayları gelmeden ülke genelinde en fazla asfalt bekleyen İskele- Yonca Kavşağı arası ana yola bir bakım yapılacak mı?

Sn. Necati Özsoy, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı olarak yaz aylarını oldukça dolu dolu geçiriyorsunuz. Bu tempo sizde yorgunluk değil daha çok huzur veriyor sanırız. Kolay gelsin…

Sn. Savaş Tilki, maşallah sakatlık probleminizi atlatmanız sonrasında hem ülkede hem de yurt dışında yürüyüş parkurlarını alt üst ediyormuşsunuz. Bu Pazar hedef neresi?