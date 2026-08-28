Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizin en güzel ve saf sahillerinden olan Dipkarpaz bölgesindeki Altınkum sahilinde yaşanan çevre kirliliğinin önüne bölgede kalan karavancılar geçmiş.

Çevrenin pervasızca kirletildiği Dipkarpaz ve bölgesi bu sefer karavancı bir grubun temizlik hareketi ile yüzleri güldürdü. Bölgede yaptıkları çevre temizliğiyle kamyon dolusu çöp ve molozları toplayan karavancı vatandaşlarımızın bölge sakinlerinden takdir topladı.

Öte yandan Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre karavancılar, belediyeye ulaşmalarına rağmen belediyenin kendileri ile ilgilenmedikleri konusunda sitem ettikleri bildirilmekte.

Toplanan çöp ve molozların bir an önce kaldırılması için yetkililerden yardım isteyen karavancılar hayal kırıklığı yaşıyorlar…