Yeni sezonda BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk hedefiyle sürdürüyor.
Esat Erdoğmuş Stadında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hamitköy antrenmanlarını antrenör Mehmet Kanat, yardımcı antrenör Hasan Akar ve kaleci antrenörü Mehmet Kanat yönetiminde gerçekleştiriyor.
Genç antrenörler Mehmet Kanat, Hasan Akar ve Mehmet Kanat, iddialı hazırlandıkları sezonun antrenmanlarında hırslarını futbolcularına yansıtırlarken, kırmızı siyahlıların şampiyonluk hedefine katkı koymayı hedefleyecekler.