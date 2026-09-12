Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor. Bu sezon 49. Kez yapılan Kuzey Kıbrıs Rallisi, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda hayata geçiriliyor. Gülgün Süt 49.Kuzey Kıbrıs Rallisi, 12 Eylül Cumartesi günü Şirinevler bölgesinde hazırlanan etabın 3 kez geçilmesiyle devam etti. 18 ekibin start aldığı günün lideri Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi oldu. 21 dakika 50.8 saniyelik dereceleriyle ilk gün olduğu gibi ikinci günün de lideri olan ekibi, 21 dakika 56.1 saniyelik dereceleriyle Sami Doğan Motors Rally Team ekibi, Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi takip etti. Günün üçüncüsü ise Carlot-Bezdikian Rally Team ekibi, Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ekibi oldu.
Pazar günü Yılmazköy, Kanlıköy ve yenilenmiş Plümer etapları geçilecek
Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra; Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Radyo Juke, Carlot Oto Galeri ve Doill’in de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 13 Eylül Pazar günü sırasıyla; Yılmazköy, Kanlıköy ve Plümer etapları ikişer kez geçilecek. Günün ilk etabı Aktepe olarak bilinen Zet Karting Tesisleri’nin kuzey kısmında kalan bölgede hazırlanan 13.3 kilometrelik Yılmazköy etabı olacak. Ardından yine aynı bölgede ve start noktaları aynı olan 14 kilometrelik Kanlıköy Etabı olacak. Yılmazköy etabı 09.20 ve 10.25’de başlayacak. Kanlıköy etabı ise 12.10 ve 13.15’de başlayacak. İki etap da gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından takip edilebilecek. Servis arasının ardından ekipler iki kez art arda Plümer etabını geçecekler. Yenilenmiş güzergahla Plümer etabı 7 kilometre uzunluğunda olacak. Plümer etabı 16.20’de ve 17.10’da başlayacak. Dağyolu köyünden başlayıp Plümer Koruluğu’nda bitecek olan etabın izleme noktası ise Plümer Koruluğu olarak açıklandı. Start ve finiş seremonisinin olduğu gibi servis alanının da Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde kurulduğu rallinin son etabı yine Gülgün Süt SSS etabı olacak. Saat 18.50’de başlayacak olan etabın ardından ödül töreni takribi 19.30’da başlayacak ve büyük organizasyon dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erecek.
Program: 13 Eylül Pazar
Servis C (NEU): 08.30
ÖE5 - Yılmazköy 1: 09.23
ÖE6 - Yılmazköy 2: 10.26
Servis D (NEU): 11.11
ÖE7 - Kanlıköy 1: 12.14
ÖE8 - Kanlıköy 2: 13.17
Servis E (NEU): 15.17
ÖE9 - Plümer 1: 16.20
ÖE10 - Plümer 2: 17.13
Servis F (NEU): 18.03
ÖE11 - Gülgün Süt SSS 2: 18.51
Podyum NEU: 19.30
Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi 2026 2.Gün Dereceleri:
|
No.
|
Takım
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
Derece
|
1
|
1
|
Goodyear Racing Team
|
Çağkan Bozalanlar
|
Hasan Evrensel
|
Skoda Fabia RS Rally2
|
2
|
21:50.8
|
2
|
2
|
Sami Doğan Motors RT
|
Sami Doğan
|
Halil Mulla
|
VW Polo GTI Rally2
|
2
|
21:56.1
|
3
|
6
|
Carlot-Bezdikian RT
|
Hüseyin Şüküroğlu
|
Kemal Topcuoğlu
|
VW Polo GTI Rally2
|
2
|
22:26.6
|
4
|
17
|
Beşok Racing Team
|
İlker Beşok
|
Şeref Karaoğlan
|
Canam Maverick R
|
R
|
23:10.5
|
5
|
4
|
Nethouse Rally Team
|
Mehmet Kamiloğlu
|
Hasan Önderol
|
Skoda Fabia RS Rally2
|
2
|
23:51.4
|
6
|
18
|
Drift NEU Racing Team
|
Erdaş Uçaner
|
Berke Zeki
|
Canam Maverick R
|
R
|
24:04.4
|
7
|
3
|
Bilgimer Rally Team
|
Sadık Bilgimer
|
Buğçe Bilgimer
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
1
|
24:37.3
|
8
|
5
|
Goodyear Racing Team
|
Oktay Çocuk
|
Hüseyin Çocuk
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
25:08.1
|
9
|
7
|
Bilgimer Rally Team
|
İlke Koçak
|
Ümit Koçak
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
1
|
25:41.4
|
10
|
11
|
Biricik Rally Team
|
Hakan Biricik
|
Mehmet Bayraktar
|
Subaru Impreza
|
1
|
26:25.1
|
11
|
15
|
Bilgimer Rally Team
|
Hüseyin Yarkıner
|
Tonguç Özyıldız
|
Mitsubishi Lancer Evo VII
|
1
|
26:28.5
|
12
|
14
|
Çelebçi Motorsport
|
Remzi Hürkol
|
Barış Hürkol
|
Ford Fiesta R2
|
4
|
26:32.2
|
13
|
16
|
Çelebçi Motorsport
|
Mehmet Kaplan
|
Çağlar Barut
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
1
|
27:04.4
|
14
|
9
|
Bilgimer Rally Team
|
Buse Bilgimer
|
Sabahattin Dağlı
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
1
|
27:52.9
|
15
|
8
|
Çelebçi Motorsport
|
Salih Çelikkaya
|
Özker Özçelebi
|
Mitsubishi Lancer Evo X R4
|
2
|
27:58.0
|
16
|
10
|
Çelebçi Motorsport
|
Hasan Piro Türkmen
|
Baran Bozok Noroğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
N
|
36:23.8
|
17
|
21
|
Karaduman Rally Team
|
Birgen Bozcan
|
İkram Halbih
|
Fiat Palio
|
4
|
44:56.9
|
18
|
12
|
Karaduman Rally Team
|
Özhan Karaduman
|
Ahmet Buzlukçuoğlu
|
Peugeot 206
|
4
|
DNF