Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor. Bu sezon 49. Kez yapılan Kuzey Kıbrıs Rallisi, Gülgün Süt Mamulleri sponsorluğunda hayata geçiriliyor. Gülgün Süt 49.Kuzey Kıbrıs Rallisi, 12 Eylül Cumartesi günü Şirinevler bölgesinde hazırlanan etabın 3 kez geçilmesiyle devam etti. 18 ekibin start aldığı günün lideri Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi oldu. 21 dakika 50.8 saniyelik dereceleriyle ilk gün olduğu gibi ikinci günün de lideri olan ekibi, 21 dakika 56.1 saniyelik dereceleriyle Sami Doğan Motors Rally Team ekibi, Sami Doğan-Halil Mulla ikilisi takip etti. Günün üçüncüsü ise Carlot-Bezdikian Rally Team ekibi, Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ekibi oldu.

Pazar günü Yılmazköy, Kanlıköy ve yenilenmiş Plümer etapları geçilecek

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Gülgün Süt Mamulleri’nin ana sponsorluğunun yanı sıra; Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Chagla Food&Drink, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Radyo Juke, Carlot Oto Galeri ve Doill’in de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 13 Eylül Pazar günü sırasıyla; Yılmazköy, Kanlıköy ve Plümer etapları ikişer kez geçilecek. Günün ilk etabı Aktepe olarak bilinen Zet Karting Tesisleri’nin kuzey kısmında kalan bölgede hazırlanan 13.3 kilometrelik Yılmazköy etabı olacak. Ardından yine aynı bölgede ve start noktaları aynı olan 14 kilometrelik Kanlıköy Etabı olacak. Yılmazköy etabı 09.20 ve 10.25’de başlayacak. Kanlıköy etabı ise 12.10 ve 13.15’de başlayacak. İki etap da gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından takip edilebilecek. Servis arasının ardından ekipler iki kez art arda Plümer etabını geçecekler. Yenilenmiş güzergahla Plümer etabı 7 kilometre uzunluğunda olacak. Plümer etabı 16.20’de ve 17.10’da başlayacak. Dağyolu köyünden başlayıp Plümer Koruluğu’nda bitecek olan etabın izleme noktası ise Plümer Koruluğu olarak açıklandı. Start ve finiş seremonisinin olduğu gibi servis alanının da Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde kurulduğu rallinin son etabı yine Gülgün Süt SSS etabı olacak. Saat 18.50’de başlayacak olan etabın ardından ödül töreni takribi 19.30’da başlayacak ve büyük organizasyon dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erecek.

Program: 13 Eylül Pazar

Servis C (NEU): 08.30

ÖE5 - Yılmazköy 1: 09.23

ÖE6 - Yılmazköy 2: 10.26

Servis D (NEU): 11.11

ÖE7 - Kanlıköy 1: 12.14

ÖE8 - Kanlıköy 2: 13.17

Servis E (NEU): 15.17

ÖE9 - Plümer 1: 16.20

ÖE10 - Plümer 2: 17.13

Servis F (NEU): 18.03

ÖE11 - Gülgün Süt SSS 2: 18.51

Podyum NEU: 19.30

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi 2026 2.Gün Dereceleri: