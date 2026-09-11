Kıbrıs Türk futbolunun altyapıdaki önemli temsilcilerinden Perçinci Futbol Akademisi U11 takımı, Kuzey Makedonya’da düzenlenen 4. Uluslararası Genç Futbol Turnuvası’nda başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Üsküp yakınlarındaki Ilinden Belediyesi’nde düzenlenen ve farklı ülkelerden çok sayıda takımın katıldığı organizasyonda KKTC adına mücadele eden Perçinci Futbol Akademisi, turnuvaya oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

ÜÇ MAÇTA 7 PUAN

A Grubu’nda mücadele eden Perçinci Futbol Akademisi, bugün (Cuma) oynadığı üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

İlk maçında Sport Efe’yi 4-0 mağlup eden Perçinci, ikinci karşılaşmasında ise Belesica karşısında 3-1 galip geldi. Temsilcimiz üçüncü maçında Grozdanoski Crveni ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından 7 puana ulaşan Perçinci Futbol Akademisi, A Grubu’nda liderlik mücadelesini sürdürüyor.

Üç maçta rakip filelere 8 gol gönderen Perçinci, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

BUGÜN İKİ KRİTİK MAÇ

Perçinci Futbol Akademisi için grup aşamasındaki mücadele henüz tamamlanmış değil. Temsilcimiz bugün iki karşılaşmaya daha çıkacak.

Perçinci, bu iki maçtan da galibiyetle ayrılması halinde grup aşamasını başarıyla tamamlayarak Pazar günü oynanacak çeyrek final karşılaşmasına çıkma hakkı elde edecek.

7 puanla grup liderliği yarışının içerisinde bulunan genç futbolcular, yarınki iki maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak hem liderliği elde etmeyi hem de turnuvada yoluna devam etmeyi hedefliyor.

KKTC ADIYLA MÜCADELE EDİYORLAR

Perçinci Futbol Akademisi’nin Makedonya’daki organizasyona katılımı, sportif başarının yanı sıra KKTC futbolunun uluslararası alanda temsili açısından da büyük önem taşıyor.

Turnuvanın tüm tanıtım ve bilgilendirmelerinde KKTC takımı olarak yer alan Perçinci Futbol Akademisi, genç futbolcularıyla ülkemizi uluslararası bir organizasyonda temsil ediyor.

Farklı ülkelerden takımların yer aldığı turnuvada elde edilen sonuçlar, KKTC altyapısının geleceği açısından da umut verici bir tablo ortaya koyuyor.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

Turnuvada şu ana kadar sergilediği performansla alkış alan Perçinci Futbol Akademisi U11 takımı, şimdi gözünü yarın (Cumartesi) oynayacağı iki kritik karşılaşmaya çevirdi.

7 puanla A Grubu’nda zirve yarışını sürdüren Perçinci, yarın iki maçını da kazanması halinde adını Pazar günü oynanacak çeyrek finale yazdıracak.

Kuzey Makedonya’da yalnızca sonuçlarıyla değil, KKTC adıyla uluslararası platformda sahaya çıkmasıyla da önemli bir misyon üstlenen Perçinci Futbol Akademisi, genç oyuncularıyla turnuvada daha ileri gitmenin hesaplarını yapıyor.

Perçinci’nin gençleri şimdi grup liderliği ve çeyrek final için sahaya çıkacak. Hedef ise Makedonya’da KKTC bayrağını daha ileri taşımak.